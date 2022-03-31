حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال وصلاح لم يتحدث بشأن اعتزاله

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية من الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب والسنغال في إياب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهله ل كأس العالم قطر.

وأكد حازم امام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الاتحاد المصري حاليا يعد تقريرا بكل الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة مزودا بالصور والفيديوهات.

وأضاف أن الوفد سيسافر ل كونجراس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وسيتم تقديم كافة المستندات بشأن تجاوزات الجمهور السنغالي مشددا أن القرار سيكون للفيفا و من الصعب التكهن بالنتائج.

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فأكد أن اللاعب بذل كل جهده مع المنتخب وشيء طبيعي أن يضيع أفضل لاعبي العالم بعض ضربات الجزاء مشددا أن صلاح يقدم مع المنتخب كامل جهده بخلاف ما يقال عنه.

واضاف أن الهجوم علي محمد صلاح غير مبرر حيث أنه من المستحيل تحميل شخص واحد المسؤولية.

وتابع أن صلاح لم يتحدث مع اتحاد الكرة بشأن ما قاله في الفيديو وإمكانية اعتزاله مشددا أن صلاح مستمر مع المنتخب ويرغب في تحقيق البطولات.