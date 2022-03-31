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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا مهدد بالإيقاف بسبب عقوبة الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصدرا داخل نادي الزمالك كشف عن تفاصيل هامة في قضية محمود عبد المنعم كهربا والعقوبة التي صدرت من جانب محكمة كاس بتغريم اللاعب مليوني دولار. 


وأكد مصدر بالزمالك، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه “بوكس تو بوكس” أن العقوبة نهائية من جانب محكمة كاس ولا يجوز الطعن أو الاستئناف في محكمة كاس من الأساس.


وأوضح المصدر أن تنفيذ الحكم سيكون من خلال لجنة الانضباط المنوط بها بالأمر.


وأشار إلى أن كهربا حال رغبته في الاستئناف سيلجأ إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، موضحًا أن اللاعب لن يحصل على أي حكم فيها والأمر سيكون فقط لمجرد مد الوقت فقط وتأخير دفع الغرامة.


وواصل :"المحكمة الفيدرالية تكون التكلفة فيها كبيرة للغاية والأمر لن يكون مجديا ولابد من دليل قوي لإصدار حكم مخالف لما جاء في محكمة كاس وهو ما لم يتواجد في قضية كهربا".


وأضاف :"كهربا ملزم بدفع الغرامة المالية فور صدور الحكم"


وعن موقف كهربا حال تأخره في دفع الغرامة المالية، علق: "اللاعب سيكون معرضا للإيقاف وقتها لأن العقوبة نهائية".


وشدد المصدر على أن النادي الأهلي لم يتعرض لأي عقوبة من جانب محكمة كاس رغم اختصام الزمالك للأهلي في القضية.

كهربا الزمالك لجنة الانضباط الاعلام محمود عبد المنعم كهربا

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