إشادات واسعة بـ برومو الاختيار 3 وتخطيه نصف مليون مشاهدة خلال ساعات

تصدر برومو مسلسل “ الاختيار3” محرك بحث جوجل بعد ساعات قليلة من طرحه استعداد لعرضه فى المارثون الرمضانى 2022.

ونال برمو مسلسل “الاختيار ٣ ” إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وحقق البرمو أكثر من نصف مليون مشاهدة فى أقل من ٢٤ ساعة .

ملاحظات على برومو مسلسل الاختيار 3

1- ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تولية منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة الثلاثين من يونيو.

2- كما ظهر خلال البرومو المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية.

3 - ظهور كلا من البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب

4 - ونوه البرومو الى أن العمل سيعرض كواليس اخطر 96 ساعة في تاريخ مصر".

5 - كما نوه البرومو أن المسلسل سيعرض حقائق تنشر لأول مرة.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

أبطال مسلسل الاختيار 3

الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، ياسر جلال. محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.