الاورمان تحتفل بيوم اليتيم وتكرم عددا من العرائس بالأقصر



اقامت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر اليوم احتفالية يوم اليتيم، في حضور محافظ الأقصر وعدد من المسؤولين من مختلف المؤسسات المجتمعية.

وقال العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر، أن الحفل بيوم اليتبم رقم 19 داخل ديوان محافظة الأقصر شهد تكريم أكثر من مائة طفل وتسليمهم ملابس جديدة. بالإضافة لتقديم مساعدات عينية لخمسة من العرائس الأيتام ، داخل محافظة الأقصر وتسليمهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، بالإضافة لتكريم الأم المثالية الأولى على محافظة الأقصر .

وقال المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالعمل المجتمعي ومساعدة الأيتام ليصبحوا قادة في مناصبهم موجها الشكر لجمعية الأورمان على الجهد المبذول للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا ورعاية الأيتام.

حضر الاحتفالية محافظ الأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي التضامن وممثلي وزارة الأوقاف.

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