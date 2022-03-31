عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاورمان تحتفل بيوم اليتيم وتكرم عددا من العرائس بالأقصر

صدى البلد


اقامت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر اليوم احتفالية يوم اليتيم، في حضور محافظ الأقصر وعدد من المسؤولين من مختلف المؤسسات المجتمعية.

 

اليوم.. انطلاق مؤتمر «قادرون باختلاف» في قصر ثقافة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن

وقال العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر، أن الحفل بيوم اليتبم رقم 19 داخل ديوان محافظة الأقصر شهد تكريم أكثر من مائة طفل وتسليمهم ملابس جديدة. بالإضافة لتقديم مساعدات عينية لخمسة من العرائس الأيتام ، داخل محافظة الأقصر وتسليمهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، بالإضافة لتكريم الأم المثالية الأولى على محافظة الأقصر .

وقال المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالعمل المجتمعي ومساعدة الأيتام ليصبحوا قادة في مناصبهم موجها الشكر لجمعية الأورمان على الجهد المبذول للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا ورعاية الأيتام.

حضر الاحتفالية محافظ الأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  ومسؤولي التضامن وممثلي وزارة الأوقاف.

IMG-20220331-WA0026
IMG-20220331-WA0026
IMG-20220331-WA0029
IMG-20220331-WA0029
IMG-20220331-WA0027
IMG-20220331-WA0027
IMG-20220331-WA0028
IMG-20220331-WA0028
الأقصر الأورمان محافظة الاقصر محافظ الأقصر جمعية الاورمان الأيتام احتفالية يوم اليتيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا وتراجع السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

تركي آل الشيخ: مصر خط أحمر عند السعودية والسعوديين

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

انخفاض في سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

ترشيحاتنا

شقة مدينة نصر.. تحريات الأمن الوطني عن فني مجلس وزراء الإخوان

لولاية ثالثة .. إنفانتينو يعلن ترشحه رسميا لرئاسة الفيفا

الرئيس التونسي يحل البرلمان بعد قرار التجميد والنواب يجتمعون..ماذا يحدث في تونس؟

حيازة قذائف آر بي جي.. المؤبد لـ متهم في خلية مفرقعات المطرية

الطريق كله ألغام.. كارثة تواجه حياة الأوكرانيين والسر في سياراتهم.. فيديو

التعاون الدولي: 63,6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

البلوجر سلمى عبد العظيم تعثر على «عمل سفلي» باسمها في المقابر.. فيديوجراف

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ