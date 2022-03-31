الإفتاء: عزومات رمضان من "إطعام الطعام".. والإسراف فيها أمر مرفوض.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أغلب السلوكيات في شهر رمضان بمصر جميلة، موضحًا: "هذا الأمر بشهادة ضيوفنا الذين يقضون رمضان في مصر، وأتواصل مع أصدقاء الدراسة الذين تركوا مصر منذ سنوات طويلة ويتمنون أن يقضون شهر رمضان في مصر".

وأضاف عمران خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "ننصح بعدم الإسراف في السلوكيات المتعلقة برمضان، إظهار الفرحة شيء جميل، لكن النبي لم يكن يحب الإسراف حتى لو كان يتوضأ، فما بالنا الإسراف في المباحات مثل الطعام".

إطعام الطعام سنة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إطعام الطعام سنة، والعزومات تدخل تدخل تحت إطعام الطعام، وثوابها عظيم، ولكن الإسراف مرفوض، لأنه يخالف ما ورد في القرآن الكريم والسنة، ناصحا المواطنين بالإحسان في العبادة والاتقان فيها، وإدخال السرور على الأهل لكن دون إسراف أيضا، مثل تعليق الزينة في ساعة متأخرة الليل.

وأكد خالد عمران، أن جبر الخواطر وعدم إيذاء الناس عبادة كبيرة جدا، وعندما نخالفها قد نذهب ثواب العبادة التي نقدمها، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الأنفع للفقراء عند إخراج الزكاة وتقديمها لهم، مثل الأموال.