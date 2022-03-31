المرصد العربي لحقوق الإنسان يرحب بالمشاورات اليمنية في الرياض

رحب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بانعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية، بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لدعم جهود إيجاد حل سياسيٍ لإنهاء الأزمة اليمنية.

وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان ، خلال اجتماعه برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ، الجهود التي تبذلها السعودية وما قدّمته من مبادراتٍ لإنهاء الأزمة، ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ، مؤكدا على أهمية دعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان كافة الأطراف اليمنية إلى البناء على إنطلاق هذه المشاورات، والاستجابة لمساعي إيجاد حل سياسي للأزمة ، مجددا في الوقت ذاته إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية واعتدائها على المنشآت والبنية التحتية وتهديد حياة المدنيين وترويع الآمنين فضلا عن هجومها على مصادر الطاقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

