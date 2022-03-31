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رئيس التحرير
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أخبار البلد

في لقاء موسع..معهد الدراسات الدبلوماسية والقاهرة لتسوية النزاعات يستضيفان وزير الخارجية الأنجولي

صدى البلد

 استضاف كل من معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو في لقاء موسع اليوم الخميس، ألقى خلاله محاضرة بمقر المعهد عن تجربة أنجولا في مجال بناء السلام بعد النزاع والجهود التي تقوم بها أنجولا لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الجنوب الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى وعموم القارة الأفريقية، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًا للقاهرة.


ورحب السفير وليد حجاج مدير المعهد في مستهل اللقاء بالوزير الأنجولي، مؤكدًا اعتزاز المعهد بتنظيم واستضافة هذه المناسبة، وتطلعه لتطوير علاقات التعاون مع الجانب الأنجولي في مجال تبادل الخبرات، والتدريب الدبلوماسي، وبناء القدرات، خاصة في إطار مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهد والأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الأنجولية في لواندا والتي وقع عليها وزير الخارجية سامح شكري والوزير الأنجولي يوم أمس، وبما يصب في دفع وتقوية علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين مصر وأنجولا.


وتحدث وزير خارجية أنجولا، في المحاضرة التي ألقاها أمام مجموعة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين والنواب البرلمانيين والأكاديميين والخبراء والإعلاميين المتخصصين في الشأن الأفريقي، عن تجربة بلاده في مجال إرساء وبناء السلام وتثبيت الاستقرار عقب انتهاء الحرب الأهلية في أنجولا عام 2002، والجهد الذي قامت به منذ ذلك الوقت لنقل خبراتها والاضطلاع بمساعيها الحميدة بُغية تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي سواء بمنطقة الجنوب الأفريقي، أو في منطقة البحيرات العظمى، أو في القارة الأفريقية ككل في إطار الاتحاد الأفريقي.


كما أشاد الوزير بالدور المصري الريادي في دعم جهود السلام والاستقرار بالقارة الأفريقية وبإسهامها القيادي في دفع العمل الأفريقي المشترك تحت مظلة الإتحاد الأفريقي ومساندتها التاريخية للدول والشعوب الأفريقية خلال وفي أعقاب حقبة تحررها من الاستعمار الأجنبي، مشيرًا في هذا السياق إلى مواقف مصر القيادية دعمًا لأنجولا قبل وبعد استقلالها ووقوف مصر الدائم بجانب أنجولا وأشقائها في القارة الأفريقية، ومضيفاً أنه شخصياً يعتز ويستذكر بكل فخر مشاركته في أحد البرامج التي نظمها واستضافها معهد الدراسات الدبلوماسية منذ أكثر من ثلاثين عاماً في مجال بناء القدرات للكوادر الدبلوماسية من الدول الأفريقية.


وقام وزير الخارجية أنجولا في ختام هذه المناسبة بزيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وذلك للتعرف على مجالات عمله المختلفة، حيث رحب السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام المركز، بالسيد تيتي انطونيو واستعرض برامج وأنشطة المركز والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الإفريقية في مجالات السلم والأمن كتجسيد لالتزام مصر الراسخ نحو تعزيز منظومة السلم والأمن وتسوية النزاعات في القارة الإفريقية، كما تناول الدور الذي يقوم به منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يتولى المركز مهام السكرتارية التنفيذية له، والشراكة الهامة بين المنتدى وبينالي لواندا لثقافة السلام في إفريقيا الذي اطلقته انجولا عام ٢٠١٩، كمنصتين إفريقيتين تعملان على دعم السلام والتنمية في القارة.


من جانبه، أعرب الوزير الانجولي عن تقديره لنشاط المركز الذي يأتي امتداداً لدور مصر المحوري في دعم السلم والاستقرار في إفريقيا، معرباً عن تطلعه لتنمية التعاون معه والاستفادة من خبراته وأنشطته المختلفة في مجال حفظ وبناء السلام بالاضافة إلى تعزيز الشراكة مع منتدى أسوان.

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