تجديد حبس شخص نصب على سيدة في البساتين

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه انتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية والنصب عليها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين في القاهرة من إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها هاتفياً وإدعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأقر لها بأنه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالى كهدية بمناسبة عيد الأم، وفور حضورهما قاموا بتسليمها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية بداخلها فقامت بتسليمهما المبلغ المالى، وعقب إنصرافهما إكتشفت تعرضها لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين من الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين وإتهمتهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.