برومو ملف سري يدخل الأعلى مشاهدة .. فيديو

تمكن برومو مسلسل “ ملف سري ” من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب.

وحقق برومو مسلسل “ ملف سري ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، مايزيد عن نصف مليون مشاهدة.





مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف.

هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري.

مسلسل ملف سري من المقرر عرضه بدءاً من غداً السبت على عدد من القنوات الفضائية ، وهي مجموعة قنوات dmc و مجموعة قنوات cbc ومجموعة قنوات الحياة ، بالإضافة الى القناة الاولي المصرية ، وقناة المحور ، كما يعرض العمل على كل من منصة شاهد vip عربياً ومنصة watch it فى مصر .