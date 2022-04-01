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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : مديرة سمير صبري تكشف حقيقة تسجيله فوازير بالمستشفى .. وتامر حسني يغنى برفقة بناته "رمضان كريم "

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

مديرة أعمال سمير صبري : لم يسجل حلقات جديدة من الفوازير فى المستشفي

نفت مديرة اعمال الفنان سمير صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، تسجيل الفنان سمير صبري أى حلقات جديدة من فوازير “ سمير مع مين ” ، فى المستشفى التى دخلها أثر تعرضه الى أزمة صحية .

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

تحتفل اليوم الفنانة جومانا مراد بعيد ميلادها اليوم ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي أقتحمن الدراما المصرية واثبت تواجدها فيها . 

حصلت جومانا مراد  على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق،  كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور ، ثم توالت أعمالها التليفزيونية سواء فى مصر أو سوريا لعل أبرزها :  رمح النار البواسل، البحث عن صلاح الدين، لخيط الأبيض، الطارق، الحب موتً، الشارد، قلب حبيبة، هيك تجوزنا، نيران البوادي، باب الحارة، شاهد إثبات، مطلوب رجال.

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قبل عرضه بساعات .. تعرف على قصة ومواعيد مسلسل "مين قال"

مين قال .. واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى سوف تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .

مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب.

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

يوتيرن .. واحد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها هذا العام داخل الماراثون الرمضانى ، وقد لفت الأنظار بعد طرح البرومو الخاص به على القنوات الفضائية المقرر عرضه عليها . 

ينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث  حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئ من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الى الطريق الصحيح.

بنات تامر حسني يشاركونه الغناء فى أغنية " رمضان كريم "..فيديو

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” فيديو من تحضيرات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رمضان كريم" والتي يطرحها خلال الشهر المبارك.

وظهر فى الفيديو الفنان تامر حسني  بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته

فنانة ذات طابع خاص ، وقد ارتبط الجمهور بها خلال شهر رمضان الكريم من خلال الفوازير التى كانت تقدمها على شاشة التليفزيون المصري ، انها الفنانة نادين التى تشارك هذا العام فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل مين قال ، صدى البلد التقي بها فى حوار كشفت فى عن تفاصيل دورها ، قبل عرض المسلسل بساعات .. الى نص الحوار 

بعد عرضه عربياً فقط .. طرح برومو مسلسل عودة الأب الضال "فيديو"

نشر المؤلف أمين جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” برومو مسلسل “ عودة الاب الضال ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان .

وكشف أمين جمال عن ان مسلسل “ عودة الاب الضال ” ، سوف يتم عرضه عربياً فقط من خلال القناة السعودية وقناة أبو ظبي . 

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