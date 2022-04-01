بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات.. صور

ستدخل Bugatti Centodieci قريباً في الإنتاج قبل تسليم العملاء بداية هذا العام، وقد أكمل النموذج الأولي القائم على الإنتاج أكثر من 50،00 كيلومتر (31.068 ميلاً) من اختبارات التحمل.

بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات

تقول بوجاتي إن السيارة الفائقة بوجاتي تشيرون بقوة 1577 حصانًا كانت مدفوعة 1200 كيلومتر (745 ميلًا) يوميًا حتى تتمكن الفرق الفنية من جمع البيانات حول طرق التعامل والدوائر والطرق السريعة وحركة المرور في المدينة، واختتم الاختبار في مسار اختبار ناردو في جنوب إيطاليا.

تم دفع 7.4 مليون جنيه إسترليني تكريمًا لسيارة Bugatti EB110 لعام 1991 بواسطة ثلاثة سائقين متناوبين قاموا باختبار السيارة والثيام بعدة مناورات بها في الطقس الرطب والجاف.

بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات

تم دفع سيارة Centodieci عمدًا إلى أقصى حدودها من أجل ضمان التعامل الموثوق به على أعلى مستوى، حتى في الحالات القصوى، وقال Carl Heilenkötter، مدير المنتج لمشاريع Bugatti المحدودة، على الرغم من أن معظم السيارات لا تدخل هذا النطاق أبدًا، إلا أنه تم اختبارها، هذه هي فلسفة العلامة التجارية، ولهذا السبب بذلنا قدرًا هائلاً من الجهد في كل هذا الاختبار. بوجاتي ملتزمة بأعلى معايير الجودة والمتانة ورضا العملاء".

بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات

سيتم بناء 10 نسخ فقط من Centodieci يستخدم الطراز ذو الإصدار المحدود نفس محرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر مثل Chiron بقوة 1577 حصانًا و 0-62 ميل في الساعة في 2.4 ثانية، ومع ذلك فهي تقتصر على 236 ميلاً في الساعة، في حين أن شيرون تتفوق على 261 ميلاً في الساعة.

بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات

قالت بوجاتي إنها ستدخل حيز الإنتاج بمجرد الانتهاء من التقييمات النهائية، وسيتم تسليم جميع السيارات لأصحابها في وقت لاحق من هذا العام، وتعرض Centodieci سابقًا لدرجات حرارة "شديدة" تقترب من 50 درجة مئوية، مع فريق مكون من 27 مهندسين أجروا فحوصات على كهرباء السيارة، والقياس عن بعد، وترددات الراديو، ونظام الوقود ونظام تكييف الهواء.

بوجاتي شنتوديتشي تقترب من الإنتاج بعد 50000 كيلومتر من الاختبارات

تم اختبار Centodieci أيضًا في "حركة المرور ذات السرعة المنخفضة والتوقف والتشغيل"، وتركها ثابتة تحت أشعة الشمس مع التكييف الهوائي عند الانفجار الكامل وحتى قيادتها بسرعة 198 ميلاً في الساعة على طريق مغلق.