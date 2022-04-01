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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أول مرصد للشمس في العالم شيدته حضارة غامضة

صدى البلد

يشعر علماء الآثار بالحيرة من أقدم مرصد للشمس في الأمريكتين، والذي تم بناؤه في بيرو من قبل حضارة غير معروفة.

يحتوي الموقع الأثري على صف مكون من 13 برجًا حجريًا يرسم أفق تل، تُعرف باسم الأبراج الثلاثة عشر في شانكيلو، بأنها تحفة من إبداعات العبقرية البشرية مع ميزات لا تشبه أي شيء يُرى في أي مكان آخر.

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لكن العقول المدبرة وراء هذا الموقع المذهل تظل لغزًا كاملاً ، مما يترك الباحثين في حيرة من أمرهم، وبينما لا يُعرف أي شيء تقريبًا عن الثقافة التي بنت الموقع ، يُعتقد أنه تم تشييده منذ أكثر من 2300 عام.

تقع في الصحراء الساحلية بين نهر Casma في بيرو ونهر Sechin ، وتُنسب إليها ثقافة Casma-Sechin، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Science في عام 2007 ، فإن الأبراج في شانكيلو تشير إلى تقدم الشمس عبر السماء، وقد يعني هذا أن الشمس كانت جزءًا مهمًا من الحياة الثقافية والدينية قبل أن تأتي عبادة شمس الإنكا الشهيرة إلى المدينة.

 

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في الواقع، يُعتقد أن الموقع هو أقدم مرصد فلكي في الأمريكتين، ولكن على الرغم من الاتفاق على الغرض من استخدام الأبراج ، لا يزال الباحثون جاهلين بالثقافة التي شيدتها.

فالخبراء على يقين إلى حد ما من أن الحضارة المعنية اعتبرت الشمس إلهًا من نوع ما، فهي أكثر من مجرد ساعة شمسية رائعة ، يبدو أن التحصينات تحمي معبدًا قريبًا.

تمتد الهياكل الموجودة على قمة التل حوالي 300 متر (980 قدمًا)، وعندما تشرق الشمس في الشرق ، يمكن رؤية مدار من الضوء في مكان ما عبر سلسلة تلال الأبراج.

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