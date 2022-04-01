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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية رمضان 2022 .. مكتوبة وواردة عن النبي الكريم

ادعية رمضان
ادعية رمضان

ادعية رمضان 2022، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

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ادعية رمضان 2022

 

دعاء أول يوم رمضان 2022 ، اقترب علينا شهر رمضان المبارك ولم يتبق عليه سوي ساعات، ويكثر البحث من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عن دعاء أول يوم رمضان 2022 ، الذين يستقبلون به هذا الشهر الكريم، شهر النفحات والبركات.

دعاء أول يوم رمضان 2022

 

اللهم بلغنا رمضان هذا العام ، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان، اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا.

دعاء أول يوم رمضان مكتوب



اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان، اللهم أدخلنا في رمضان من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم كتبنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام، اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

دعاء أول يوم رمضان تويتر


اللهم أهله علينا باليمن والبركات ، اللهم بلغنا رمضان وانت راضٍ عنا، اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان

دعاء أول يوم رمضان مفتاح الجنان



اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

دعاء دخول شهر رمضان



اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

أدعية اقتراب شهر رمضان



اللهم ومع إقتراب رمضان إجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا آمين يا رب العالمين.

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا وأعتقتنا آمين يا رب العالمين.

اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا .

اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يُغيّر حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

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