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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين يغني البخت لـ ويجز على طريقته الخاصة

ويجز - محمد شاهين
ويجز - محمد شاهين

نشر المطرب محمد شاهين -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير ظهر فيه يؤدي أغنية «البخت» لمغني الراب ويجز، وذلك على طريقة شاهين الخاصة. 

وعلق محمد شاهين، على أغنية البخت التي أداها بصوته قائلًا: «اسمعوا البخت بالشكل الجديد 😅 ل ويجز». 

أحدث لقاء لـ محمد شاهين 

حل المطرب محمد شاهين ضيفا ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقدميم الإعلامية شيرين سليمان، متحدثا عن مشواره الفنى واللحظات الصعبة التى مر بها ، وإلى أبرز التصريحات:

 

الوقت كان صعب عليا.. المطرب محمد شاهين: فكرت في الاعتزال .. فيديو

قال المطرب محمد شاهين، إنه مر بفترات صعبة في حياته جعلته يفكر في اعتزال الغناء، والاتجاه إلى مجال آخر.

 

محمد شاهين: معنديش مشكلة أغني أي لون .. أهم حاجة كلام الأغنية

قال المطرب محمد شاهين، إنه يعشق المزيكا وليس لديه أي مشكلة في غناء أي نوع من أنواع الأغاني سواء مهرجانات أو دراما أو رومانسية سوى كلمات الأغنية فقط.
 


محمد شاهين: بحب الرز بشعرية والبسلة والمحشى..فيديو

قال المطرب محمد شاهين، إنه يحب الطبخ، ويحب الوقوف فى المطبخ وعمل الأكلات بنفسه.
 


محمد شاهين: أغاني الدراما بتليق عليا وبحبها..فيديو

قال المطرب محمد شاهين، أنه يعشق أغاني الدراما للغاية كما أن تلك النوعية من الأغاني تليق عليه.
 

المطرب محمد شاهين: صوت أخويا بيبهرنى ولازم يركز فى الدراسة

قال المطرب محمد شاهين، إن والدته بصحة جيدة بعد تعافيها من إجراء عملية جراحية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن والدته تحب سماع أغنياته وتبدي إعجابها بها.


محمد شاهين: أغاني الدراما بتليق عليا وبحبها..فيديو

قال المطرب محمد شاهين، أنه يعشق أغاني الدراما للغاية كما أن تلك النوعية من الأغاني تليق عليه.

 

أغنية البخت 

مازالت تتصدر أغنية “البخت” لـ ويجز المركز الأول على موقع يوتيوب حيث تخطت  الأغنية حاجز الـ12 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها .

وأثار ويجز جدلا كبيرا حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

 

ويجز ونورهان عيسى

وكانت قد كشفت البلوجر نورهان عيسى حقيقة ارتباطها بـ مغني الراب أحمد على «ويجز» ، من خلال خاصية استورى على حسابها بموقع انستجرام.

وردّت نورهان عيسى على سؤال إحدى متابعيها حول حقيقة حبها لـ ويجز .

ونشرت نورهان عيسى صورة تجمعها بويجز وعلقت عليها :"بحب أحمد على أكتر من ويجز بكتير.. أخويا الصغير".

وفتح الظهور المتكرر لمطرب الراب ويجز مع البلوجر نورهان عيسى التكهنات حول ارتباطهما.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لويجز مع نورهان عيسى صديقة الفنانة هدى المفتي وأكد بعضهم أنهما تجمعهما قصة حب، لكن ويجز لم يعلق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

 

مكى وويجز 

وتصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على "يوتيوب"  حيث احتلت المركز الأول في مصر والمركز الـ 14 عالمياً، كما تخطت نسبة مشاهدات الأغنية حاجز المليونين في أقل من 48 ساعة من طرحها.

جدير بالذكر أن أغنية "أقوى ميكس" من كلمات مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، عيسى، عسود، نوڤو، وخالد نبيل، وقام بتصوير البوستر الدعائي للأغنية للفنان مكي، المصور الشهير محمود كامل . 

محمد شاهين المطرب محمد شاهين ويجز البخت أغنية البخت

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