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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسلسلات وبرامج محمد هنيدي وأحمد حلمي.. خريطة راديو النيل و9090 في رمضان

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خريطة مسلسلات وبرامج راديو النيل و9090 في رمضان.


وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن راديو النيل شعاره "رمضان أيامه حلوة" ويأخذ الفترة النهارية التي بها ازدحام الشارع ووقت الذروة، مشيرا إلى سالى عبد السلام وخالد عليش، وإبراهيم فايق وشريف عامر، ودنيا صلاح عبد الله، وشيوخ من القامات الكبار يقدموا برامج مختلفة.


وذكر أن راديو النيل سيذيع 3 مسلسلات إذاعية كبيرة على راديو النيل "مو صلاح وهاني مون والعصمة في إيدي" أبطالهم أحمد حلمى وكريم محمود عبد العزيز وأحمد فهمي وعمرو عبد الجليل.  


وذكر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة، أن راديو 9090 شعاره "رمضان زي ما تحب" في شهر رمضان، مضيفا أن راديو 9090 يقدم برامج متخصصة ومهمة في رمضان، منهم إسعاد يونس والإمام الطيب وأحمد يونس ومحمد علي خير وبسنت بكر وبرامج خفيفة مهمة منهم أحمد الطاهري وغدير حسان ومعتز عاطف وداليا الخطيب، ولميس جابر ومها مصطفى وعبير بسيوني وياسمين محفوظ ومسلسل بطولة الفنان محمد هنيدي وأيتن عامر.
 

المتحدة للخدمات الإعلامية صلاح عبد الله محمود عبد العزيز لميس الحديدي شريف عامر راديو النيل راديو 9090

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