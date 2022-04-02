موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

يلتقي فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد ظهر اليوم السبت على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.



ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق واتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت علي أن يتم إذاعتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.



كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كشف موقف ترنت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز من المشاركة في مباراة واتفورد.



وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء : تدرب أرنولد أمس على أجزاء، وتدرب بشكل كامل اليوم، لقد أراد اللعب مع منتخب إنجلترا لكنه لم يستطع.



وأضاف: الإصابات ليست خطيرة في بعض الأحيان، من الممكن أن يشارك ألكسندر آرنولد اليوم السبت أمام واتفورد وهذا يعتمد على ما يفعله في التدريبات، يجب أن يكون على ما يرام جسديًا، سأتخذ القرار بشأن مشاركته، أعتقد سيكون جاهزًا لمباراة مانشستر سيتي.



وواصل: مانشستر سيتي لعب قبل ليفربول في معظم الأوقات، هذه المرة نلعب قبل مباراتهم، لكني لا أهتم كثيرًا ويمتلك واتفورد مديرًا فنيًا ذا خبرة وموهبة كبيرة، علينا أن نكون على علم بذلك.





وعن مدى تأثير عدم التأهل إلى كأس العالم على محمد صلاح: اللاعب يريد الفوز مرة أخرى، ستكون رغبته الآن أكبر من أي وقت مضى إنه شخص ذكي جدًا، وهو يعلم أن السنغال منتخب صعب حقًا في الوقت الحالي، ولديهم جيل جيد وأنا سعيد حقًا لساديو ماني، لا أعتقد أن تصويب الليزر على صلاح في ركلات الترجيح كان رائعًا.



واسترسل: الأمر مختلف عندما يكون زميلان في مثل هذه المباراة الكبيرة السنغال ضد مصر ضد بعضهما البعض، لكنهما من أفضل المحترفين، الأمر عاطفي، لكن الثنائي سيتعامل مع ذلك بالطريقة الصحيحة.



وحول مواجهة واتفورد: “إذا اعتبرنا أنها مباراة سهلة، فلن يكون لدينا الكثير من النقاط كما نمتلك الآن، نفس الشيء مع مانشستر سيتي والشيء الجيد هو أن ليفربول لا يهتم أبدًا بمركزه في الدوري ويجب أن نفاجئ واتفورد بقوة، مواجهات هذا الأسبوع ليست سهلة لمان سيتي أو لنا، بيرنلي هو أخر فريق تريد مواجهته.

