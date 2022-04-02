عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

فريق ليفربول الإنجليزي
فريق ليفربول الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد ظهر اليوم السبت على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق واتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت علي أن يتم إذاعتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كشف موقف ترنت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز من المشاركة في مباراة واتفورد.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :  تدرب أرنولد أمس على أجزاء، وتدرب بشكل كامل اليوم، لقد أراد اللعب مع منتخب إنجلترا لكنه لم يستطع.

وأضاف: الإصابات ليست خطيرة في بعض الأحيان، من الممكن أن يشارك ألكسندر آرنولد اليوم السبت أمام واتفورد وهذا يعتمد على ما يفعله في التدريبات، يجب أن يكون على ما يرام جسديًا، سأتخذ القرار بشأن مشاركته، أعتقد سيكون جاهزًا لمباراة مانشستر سيتي.

وواصل: مانشستر سيتي لعب قبل ليفربول في معظم الأوقات، هذه المرة نلعب قبل مباراتهم، لكني لا أهتم كثيرًا ويمتلك واتفورد مديرًا فنيًا ذا خبرة وموهبة كبيرة، علينا أن نكون على علم بذلك.
 

صلاح وماني


وعن مدى تأثير عدم التأهل إلى كأس العالم على محمد صلاح: اللاعب يريد الفوز مرة أخرى، ستكون رغبته الآن أكبر من أي وقت مضى إنه شخص ذكي جدًا، وهو يعلم أن السنغال منتخب صعب حقًا في الوقت الحالي، ولديهم جيل جيد وأنا سعيد حقًا لساديو ماني، لا أعتقد أن تصويب الليزر على صلاح في ركلات الترجيح كان رائعًا.

واسترسل: الأمر مختلف عندما يكون زميلان في مثل هذه المباراة الكبيرة السنغال ضد مصر ضد بعضهما البعض، لكنهما من أفضل المحترفين، الأمر عاطفي، لكن الثنائي سيتعامل مع ذلك بالطريقة الصحيحة.

وحول مواجهة واتفورد: “إذا اعتبرنا أنها مباراة سهلة، فلن يكون لدينا الكثير من النقاط كما نمتلك الآن، نفس الشيء مع مانشستر سيتي والشيء الجيد هو أن ليفربول لا يهتم أبدًا بمركزه في الدوري ويجب أن نفاجئ واتفورد بقوة، مواجهات هذا الأسبوع ليست سهلة لمان سيتي أو لنا، بيرنلي هو أخر فريق تريد مواجهته.
 

فريق ليفربول فريق واتفورد الدوري الإنجليزي يورجن كلوب ألكسندر أرنولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

ليفربول يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان.. فيديو

عاد الملك.. محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان .. اعرف بداية الصيام ونهايته

شاهد.. صلاة التراويح في أول أيام رمضان بالمسجد الحرام

أخبار التوك شو.. ثبوت رؤية الهلال.. اليوم السبت أول أيام رمضان المبارك..الصوامع: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة.. فيديو

بعد وفاته.. قصة اتهام مصور الأميرة ديانا بالاعتداء على 7 عارضات أزياء

تجنبوا أشعة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ