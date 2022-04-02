يحتاج كبار السن إلى أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022؛ حيث يجب أن يكون جسم كبار السن مليء بالسوائل عن طريق استهلاك كميات كافية من السوائل ، السوائل أمر ضروري للحفاظ على الوظائف العادية لذلك كبار السن يحتاجون إلى استهلاك الكثير من الماء ، وعصائر الفاكهة والمشروبات الساخنة .

أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022





وبالنسبة لأفضل مشروبات لكبار السن في رمضان فيمكن للعصائر الطبيعية الغير محلاة والماء أن تكون صحية لهم، بالإضافة إلى أنها تقضي على شعورهم بالعطش الشديد، وتعوض نقص المياه الذي يتسبب به فترات الصيام الطويلة .





ويمكن تعويض نقص السوائل بإستخدام أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022، وذلك عبر شرب كمية من السوائل وخاصة الماء ، لتفادي جفاف الكلى والحفاظ على سلامتها، إذ ينصح بشرب لترين أو ثلاثة من الماء في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.



وكذلك يوصى بالابتعاد عن شرب المياه الغازية، والاكثار من شرب المشروبات والعصائر الطبيعية والتي تكثر في شهر رمضان ، مثل التمر هندي ، والعرقسوس ، والخروب ، والكركديه ، والدوم، والتفاح والتوت والألبان .

أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022