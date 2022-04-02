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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022

أفضل مشروبات لكبار
أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022

يحتاج كبار السن إلى أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022؛ حيث يجب أن يكون جسم كبار السن مليء بالسوائل عن طريق استهلاك كميات كافية من السوائل ، السوائل أمر ضروري للحفاظ على الوظائف العادية لذلك كبار السن يحتاجون إلى استهلاك الكثير من الماء ، وعصائر الفاكهة والمشروبات الساخنة .

 

أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022



وبالنسبة لأفضل مشروبات لكبار السن في رمضان فيمكن للعصائر الطبيعية الغير محلاة والماء أن تكون صحية لهم، بالإضافة إلى أنها تقضي على شعورهم بالعطش الشديد، وتعوض نقص المياه الذي يتسبب به فترات الصيام الطويلة .
 

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ويمكن تعويض نقص السوائل بإستخدام أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022، وذلك عبر شرب كمية من السوائل وخاصة الماء ، لتفادي جفاف الكلى والحفاظ على سلامتها، إذ ينصح بشرب لترين أو ثلاثة من الماء في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.

وكذلك يوصى بالابتعاد عن شرب المياه الغازية، والاكثار من شرب المشروبات والعصائر الطبيعية والتي تكثر في شهر رمضان ، مثل التمر هندي ، والعرقسوس ، والخروب ، والكركديه ، والدوم، والتفاح والتوت والألبان .

أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022

 

ويعتبر عصير التفاح من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022؛ حيث يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، كما أنه غني بمضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الامراض ، والتفاح يعمل على ابطاء امتصاص الجلوكوز بالدم مما يحافظ على مستوى السكر في الدم .

ويعد عصير التوت من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022 أيضًا، فهي من الفواكه التي تحتوي على مضادات للأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب مرض السرطان .

أما الألبان  فهي تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم اللازم لحماية عظام المسن من التعرض لهشاشة العظام أو الكسور، لذا يعتبر من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022

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