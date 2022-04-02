الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 36 | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت 2-4-2022، والموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، قائلة إن اليوم هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى ترتفع عن الأمس بحوالي 3 درجات مئوية.

وأفادت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، بأن الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وحارة على محافظات السواحل الشمالية، لافتة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات المساء.

وأضافت "غانم" أن هناك فرقا ملحوظا في درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ 15 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء باردة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بالإضافة للشبورة المائية التي تستمر من الفجر وحتى سطوع الشمس، وبعض الأتربة العالقة في الجو والتي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية أحيانا.

وأشارت "غانم" إلى أن غدا يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة مئوية، وترتفع تدريجيا مرة أخرى بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن الأسبوع الجاري بأكمله يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وبدءا من الأسبوع المقبل من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة، منوهة إلى ضرورة اصطحاب "جاكت" خلال الخروج في فترات المساء.