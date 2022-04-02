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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل سنة وأنتم طيبين.. ميدو يهنئ متابعيه بشهر رمضان.. شاهد

صدى البلد

هنأ الإعلامي أحمد حسام ميدو متابعيه بحلول شهر رمضان، وذلك عبر تغريدة جديدة نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب ميدو"كل سنة وانتم طيبين..رمضان كريم".

ميدو يكشف كواليس الجلسة المنتظرة بين مسؤولي اتحاد الكرة وإنفانتينو

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس الجلسة المنتظرة التي يرتب لها مسؤولو اتحاد الكرة مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن هناك وفد من اتحاد الكرة بقيادة جمال علام وحازم إمام وعامر حسين سيسافر إلى قطر لحضور كونجرس الفيفا.

وأوضح أن مسؤولي اتحاد الكرة قدموا شكوى رسمية ضد ما حدث من تجاوزات في السنغال من الجماهير مؤكداً أنه سيتم توثيق ما حدث بالفيديو والصور.

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