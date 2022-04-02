كل سنة وأنتم طيبين.. ميدو يهنئ متابعيه بشهر رمضان.. شاهد

هنأ الإعلامي أحمد حسام ميدو متابعيه بحلول شهر رمضان، وذلك عبر تغريدة جديدة نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو"كل سنة وانتم طيبين..رمضان كريم".

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس الجلسة المنتظرة التي يرتب لها مسؤولو اتحاد الكرة مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن هناك وفد من اتحاد الكرة بقيادة جمال علام وحازم إمام وعامر حسين سيسافر إلى قطر لحضور كونجرس الفيفا.

وأوضح أن مسؤولي اتحاد الكرة قدموا شكوى رسمية ضد ما حدث من تجاوزات في السنغال من الجماهير مؤكداً أنه سيتم توثيق ما حدث بالفيديو والصور.