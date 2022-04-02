موظف سابق.. ضبط المتهمين بمحاولة سرقة خزينة من داخل بنك بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة فقد تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بقيام مجهولين بالتعدى على موظف الأمن الإدارى المعين على فرع أحد البنوك الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز، وإصابته بجروح وكدمات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن العثور على خزينة حديدية مُلقاة بجوار فرع البنك المشار إليه من الخارج وتبين سلامتها ، وكذا عدم وجود مسروقات من داخل مبنى البنك.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بسابقة عمله كموظف أمن إدارى بالبنك محل الواقعة ، وتم فصله من العمل فإتفق مع الثانى والثالث على إرتكاب الواقعة المشار إليها ، وتوجهوا للبنك مُستقلين مركبة "توك توك" ملك صهر أحدهم ، ولدى وصولهم صعد الأول وبرفقته الثانى للطابق الثانى وحال دلوفهما للغرفة المتواجد بها الخزينة فوجئا بحارس الأمن (المجنى عليه) فتعديا عليه بالضرب بواسطة (2 عصا حديدية) على رأسه حتى فقد الوعى وقاما بحمل الخزينة وأثناء خروجهما فوجئا باستغاثة المجنى عليه بالأهالى فقاما بالهرب مُستقلين مركبة "التوك توك" وترك الخزينة بجوار سور البنك ، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق وأرشدوا عن (الأداتين ومركبة "التوك توك" المستخدمين فـى الواقعة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.