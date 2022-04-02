قتله وهو نائم.. تفاصيل العثور على جثة عامل بشرم الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء بالعثور على جثه أحد الأشخاص (عامل) داخل الغرفة محل إقامته وبها جروح متفرقة بالجسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما باستخدام (سلاح أبيض) قام بإخفائه بإحدى المناطق الجبلية ، وقد أمكن ضبط الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.