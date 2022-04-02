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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان؟ الزراعة تكشف الأسباب

الخضروات
الخضروات

أكد مصدر بوزارة الزراعة،  أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم يرجع إلي عدة أسباب أبرزها زيادة الاقبال على شراء الخضروات فى أول يوم فى رمضان من قبل المواطنين ، موضحا أن التجار سبب أساسي فى رفع أسعار الخضروات بالأسواق .

وأضاف المصدر فى تصريحاته ل "صدى البلد" ، أن المزارعين لم يستفيدوا من غلاء الأسعار شيئا لأن التجار تشترى الخضروات بثمن قليل من المزارع ثم يبيعها بأسعار مرتفعة لذا يربح الوسطاء فقط .

 

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الزراعة: انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2 إبريل 2022

وأوضح أنه فى كل عام ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام نتيجة للاقبال والاستهلاك المتزايد من المواطنين ، منوها إلى أن دور وزارة الزراعة يكمن فى توفير السلع فقط ، وليس فى الرقابة على الأسواق فهناك عدة جهات تراقب الأسواق مثل وزارة التموين .

وأشار إلى أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتى أطلقها الوزارة منذ أيام قليلة لإنها توفر الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة ومقبول للمواطنين ومنخفضة عن الأسواق بالخارج .

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، السبت 2 إبريل  2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 6.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 19 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 7.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8.5 جنيه، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 24 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم 

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.25 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 25 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 11 جنيها للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو. 

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