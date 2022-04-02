هارب من ١١٦٠ سنة سجنًا.. القبض على مسجل مطلوب في ١٣٦ جناية

ألقت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الهاربين المطلوب التنفيذ عليه في 136 جناية بتهم تزوير بلغت مدة السجن 1160 سنة.

وأكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهم الهارب تعمد تغيير محل إقامته والإقامة بشقة بعقار كائن بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، خشية ضبطه، إذ أنَّه كان يقيم بدائرة قسم رمانة بشمال سيناء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.