أنا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز|صور

فنانة سحرت القلوب بطلتها الأنيقة البسيطة، تلقائية أدائها التمثيلي ساهم بشكل كبير في واقعية وتصديق أدوارها الفنية، إعتبرها الكثير واحدة من اجمل الوجوه التي أطلت عبر الشاشات العربية إنها الفنانة القديرة نجلاء فتحي، وواحد من روائع الأعمال السينمائية الكلاسيكية التي شاركت بطولته القدير الراحل محمود عبد العزيز فيلم "أنا في عينيه".

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز



دارت أحداث فيلم "أنا في عينيه" حول قصة حياة فتاة فقيرة تُدعى آمال "نجلاء بدر" وهي بالفعل اسم على مسمى، فهي طالبة بالثانوية العامة وتستذكر دروسها بكد حتى تصل إلى حلمها بإلتحاقها بكلية الطب البشري، تعيش برفقة والدتها البسيطة الست تفيدة "تحية كاريوكا" في شقتهما بحي السيدة زينب، ولا تمتلكان في هذه الدنيا سوى معاش والدها المتوفي والذي لا يتعدى العشرين جنيهًا، ولكن كان للقدر رواية أخرى فقد جعل من حادثة تتعرض لها هذه الفتاة سببا في حياة أخرى لم تكن بمخيلتها في أي يوم من الأيام.

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز



ذات يوم أثناء خروج آمال من مدرستها ساق القدر الثري الشاب عادل "محمود عبدالعزيز"، لقيادة سيارته بسرعة جنونية أدت إلى إصطدامه بآمال ونقلت على الفور إلى المستشفى، وتكفل بمصاريف علاجها إلى أن قامت من وعكتها ونشأت قصة حب بينهما كُللت بالزواج، وكانت البطلة الرئيسية في نشأة هذه العلاقة ومعرفتهما هي السيارة الأسطورية PEUGEOT 504 أشهر سيارة في الشوارع المصرية.

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز

أشتهرت بأنها "أسطورة التاكسي" أكثر سيارة أجرة إنتشارًا في الشوارع المصرية، حملت شعار أهم وأقدم شركات صناعة السيارات في العالم وخاصة في السوق الأوروبي الشركة الفرنسية ذات التاريخ العريق بيجو PEUGEOT حيث تم تأسيسها في العام 1810 على يد عائلة بيجو.

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز

أسست عائلة بيجو شركتها في بادئ الأمر كمصنع لإنتاج حبوب البن الشهيرة، وظلت كذلك إلى أن تحول مسار صناعاتها إلى إنتاج أفخم وأهم السيارات في السوق الاوروبية والعالمية، فدائمًا ما تأخذ إصدارات الشركة الفرنسية بيجو PEUGEOT شهرة واسعة وخاصة في محيط الدول العربية مصر حيث تحظى بحب المصريين لها لدرجة جعلت من جميع طرازاتها التي توقفت خطوط إنتاجاتها تنافس بقوة في سوقها المستعملة حتى وقتنا هذا ومن بينها السيارة PEUGEOT 504.

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز

أخذت السيارة PEUGEOT 504 جانبًا كبيرًا من حب المصريين لها لتماشيها مع طبيعة الطرق المصرية الغير مستوية، حيث اتسمت بهيكل قوي وصلب يتحمل السير في مثل هذه الطرق، وفي نفس الوقت تتميز السيارة PEUGEOT 504 بإقتصاديتها في الشراء والاستهلاك بحد كبير مما يجعل منها مشروع سيارة أجرة مربح.

انا في عينيه..عندما ظهرت الأسطورة بيجو 504 مع الساحر محمود عبد العزيز

بدأت الشركة الفرنسية بيجو في صناعة الطراز PEUGEOT 504 بداية من العام 1968 بعدة نسخ منها الشبابية ذات المفهوم ثنائي الأبواب القابل للتحويل "كوبيه كابورليه"، ومنها السيارة التي تتسع لسبعة ركاب حماسية الأبواب STATION، ومنها السيدان التقليية ذات الأربعة أبواب والتي ظهرت خلال احداث فيلم "أنا في عينيه"، والتي استمدت قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات ليستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي الأداء.



يٌذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل محمود عبد العزيز بطولة فيلم أنا في عينيه الفنانة نجلاء فتحي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم "حسن مصطفى، تحية كاريوكا، فكري أباظة، بدرية عبد الجواد، سيد مصطفى، مختار السيد، منى عبدالله"، ومن تأليف سلمى شلاش وسيناريو وحوار أحمد صالح، وإخراج سعد عرفة، وتم عرض فيلم أنا في عينيه لأول مرة بدور العرض السينمائية في 20 يوليو من العام 1981.