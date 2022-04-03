نفسه يبقي مغني مشهور.. محمد يبيع أحذية بشارع شبرا ليحقق حلمه.. فيديو

شاب في منتصف العمر، اسمه محمد ، ويحلم أن يصبح مثل الفنان بهاء سلطان ، موهوب في الغناء والتمثيل لكن لم يحالفه الحظ فقرر أن يتحدى البطالة بأن يصرف علي نفسة وأسرتة بيبيع الأحذية والملابس بشارع شبرا.

وفي حوار خاص له مع موقع صدى البلد قال أنه يحلم بمقابلة الفنان بهاء سلطان ليغني معه علي المسرح ، حيث أنه يمتلك نفس نبرة صوته المشهورة ويحب كافة أغانيه ويغنيها طوال الوقت بين أصدقائه وفي منزله .

ولفت أنه يعمل في الأحذية والملابس حتي يعيل أسرتة ويكمل دراسته، منوهاً عن أنه طالب بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، لكنه قرر ألا يعمل في المحاماة ويصبح فنانا مشهورا.

وطالب محمد نقيب الفنانين النظر الي الشباب المكافح أصحاب المواهب الغنائية والتمثيلية حتي يقدمون مواهبهم .