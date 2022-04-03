حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومة تفيد بمقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي ذلك بعد الغضب الشديد من الجمهور الجزائري تجاه جاساما بعد أدائه في المباراة التي أداراه بين منتخب بلادهم أمام الكاميرون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال سوديبو كاماسو سكرتير عام الاتحاد الجامبي في تصريحات صحفية أن جميع ما يتداول عن وفاة بكاري جاساما مجرد شائعات وتواصلنا مع الحكم وهو متواجد في جامبيا حاليا.

وتأتي آخر مباراة أدارها باكاري جاساما هي مواجهة الجزائر والكاميرون الحاسمة للصعود لـ كأس العالم والتي حسم من خلالها الأسود التأهل.

كما نفى الإعلامي أحمد شوبير تلك الأنباء عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بنشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر”، جاء فيها:" مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي يؤكد لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري جاساما الحكم الجامبي على يد مشجعين في باريس."

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقدم بشكوى رسمية للفيفا، بشأن إعادة المباراة، واتهام جاساما، بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب الاتحاد الجزائري إعادة مباراة الخضر ضد الكاميرون التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة “النهار الجزائرية”: لا أعلم أن الجزائر طلبت إعادة مباراة الكاميرون".

تابع رئيس الفيفا: "منتخب الجزائر قدم مباراة كبيرة، وهذه هي كرة القدم، أحيانا تكون قاسية".