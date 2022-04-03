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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 100 جنيه للكيلو..افتتاح 3 منافذ لبيع اللحوم البلدية في سمالوط بالمنيا

منافذ لحوم
منافذ لحوم

واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، بالمنيا العمل بمعرض أهلا رمضان ، لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية ، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات ، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية (جاموسي - بقرى) بسعر 100 جنية أمام معرض أهلا رمضان المقام داخل سور الإدارة الزراعية على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز سمالوط، وذلك لمحاربة الغلاء .

جاء ذلك ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاستعداد  لشهر رمضان الكريم ، وتزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار ، من خلال التوسع في إقامة المعارض ، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار .

 

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ومن جانبه أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، إنه تم إقامة 3 خيم أمام معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد داخل مدينة سمالوط، بيع اللحوم البلدية ( جاموسي - بقرى) بسعر 100 جنية، وسط إقبال كبير من المواطنين، واضاف رئيس المركز أن اللحوم تحت إشراف مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة بالمنيا.

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