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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر والمغرب ثاني أيام رمضان 2022

موعد اذان الفجر والمغرب
موعد اذان الفجر والمغرب

موعد أذان الفجر والمغرب ثاني أيام رمضان 202حل علينا اليوم الأحد ثاني أيام رمضان 2022 ، ويكثر البحث الآن عن موعد اذان الفجر والمغرب ثاني يوم رمضان 2022.

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هل يجب تكرار نية الصيام يومياً فى رمضان ؟ .. الإفتاء تجيب

موعد اذان الفجر ثاني يوم رمضان 2022


يؤذن لصلاة الفجر ثاني يوم رمضان 2022 في الساعة 04:14 دقيقة، ويحين موعد الشروق في ثاني يوم رمضان 2022 في الساعة 05:42 ، ويحين أذان الظهر في الساعة 11:58 ، بينما يحين أذان العصر في الساعة 03:30 دقيقة.

موعد اذان المغرب ثاني يوم رمضان 2022

 

يحين أذان المغرب اليوم الأحد ثاني يوم رمضان 2022 في الساعة 06:15 دقيقة، ويحين موعد اذان العشاء ثاني يوم رمضان 2022 في الساعة 07:34 دقيقة.

هل ترك السحور ينقص من ثواب الصيام ؟


الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أكد أن السحور ليس ركنًا وليس واجبًا من واجبات الصوم، فتركه لا يؤثر على صحة الصيام، بل هو سنة وأمر مستحب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من فعله أخذ الثواب والأجر عليه ومن تركه فقد حرم نفسه من الثواب).

واستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ)).

 

حكمة النبي في تأخير السحور
 

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور وهذا ما انتبه إليه علماء الصحة وأكدوا أن تأخير السحور فيه إفادة للجسم ويحميه من أضرار طول فترة الصوم .

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى في تأخير السحور بركة في كل شيء، في الصحة والوقت، وكان يؤخر السحور حتى يفصل بينه وبين أذان الفجر مقدار خمسين آية.

وأكد كريمة أن ما بين مدفع الإمساك وأذان الفجر مقدار خمسين آية والمصريون فطنوا إلى ذلك وجعلوا مدفع الإمساك بمثابة التحذير لقرب موعد الفجر؛ اتباعا لسنة النبي.

ونصح أستاذ الفقه المقارن بضرورة السحور لما فيه من بركة، بحسب حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أجاز لأحد الصحابة أن يتسحر ولو على حسوات أي رشفات أو جرعات من الماء.

 

خطأ شائع في السحور


ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟"، فهل صيامنا صحيح ؟.

ردت لجنة الفتوى قائلة : يجب عليكما الإمساك بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يُفسد الصوم .

 

أدعية شهر رمضان

 

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

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