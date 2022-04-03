بإطلالة محتشمة.. أحدث ظهور لـ رزان مغربي عبر إنستجرام

حرصت الفنانة رزان المغربي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام .

تألقت رزان المغربي في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق من الركبة باللون الفاتح مع تي شيرت أبيض بسيط ونسقت معهما قفطان متناسق مع الأجواء الرمضانية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رزان المغربي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألواان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها.



يذكر أن رزان المغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.