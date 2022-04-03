عاجل
نشرة أخبار العالم.. استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية غدا.. إلغاء سحب الثقة من رئيس وزراء باكستان وحل الحكومة والبرلمان.. وموسكو: الدفع بالروبل سيشمل مجموعات جديدة من السلع قريبا النشرة الدينية.. زكاة الفطر 2022.. أحكامها وفضل التعجيل بإخراجها.. حكم أخذ دواء لتأخر الحيض لصوم رمضان كاملاً محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي بنها وكفر شكر لدفع الأعمال هل المعاصي في نهار رمضان تفسد الصوم ؟.. دار الإفتاء تجيب "الأهلي" يجدد الثقة في المدير المالي والمستشار الهندسي للنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي بنها وكفر شكر لدفع الأعمال

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات والتأكيد على تسليمها وإدخالها الخدمة حسب الجداول الزمنية المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 


بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تنفيذ طريق رابط بين مدينة بنها وطريق بنها دمياط الحر بطول 1.4 كيلو متر، حيث تفقد أعمال الطريق والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% وجاري إنشاء ممشى للمواطنين ليكون متنفسا لهم ،  كما سيتم إنشاء طريق خدمة موازي لطريق الكورنيش ووجه المحافظ بسرعة البدء في رصفه والعمل بالتوازي مع استكمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق والكورنيش، مشيرا أن هذا الطريق سيعد مدخلا جديدا لمدينة بنها ورابطا لها بالطريق الزراعي والإقليمي وطريق بنها دمياط الحر الجاري إنشاؤه.

 
كما تابع الهجان خلال الجولة المحور المروري الجاري تنفيذه من بنها حتى دمياط بطول 140 كم، والذي يشمل  عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا. 


ووجه المحافظ رؤساء مدينتي بنها وكفر شكر بمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والتواجد بشكل مستمر في موقع المشروع. 


واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول 650 متر ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له، بالإضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة. 


ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر .


وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المدنية وأعمال الكهروميكانيكا، وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية الفنية المطلوبة للبدء في تنفيذها والانتهاء من المشروع بالكامل. 


وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية كفر شكر بطول 14 كيلو متر ، حيث تم الانتهاء من المشروع بنطاق محافظة القليوبية في حدودها مع محافظة الدقهلية وطالب المحافظ المواطنين بالحفاظ على الترعة وعدم القاء القمامة بها. 

القليوبية المشروعات القومية مدينة بنها جولة تفقدية إلقاء القمامة طريق الكورنيش الطريق الزراعى مستوى الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

مصر تحرز أرقامًا قياسية في حجم تمويلات وعدد صفقات رأس المال المخاطر|فيديوجراف

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

مقتل وإصابة 3 من أسرة واحدة في مشاجرة على ملكية حديقة بالقليوبية

الاختيار 3.. رجال خدموا مصر في الظل والعلن.. حكاية الفريق محمد العصار

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة

مواعيد العمل بديوان محافظة القليوبية في شهر رمضان.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن وقف واردات الغاز الروسي

الجيش الروسي يأسر 11 مسئولًا أوكرانيا في 6 مدن

مصر تدين أعمال التصعيد الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان

بعد ميناء أوديسا .. قصف روسي عنيف على مدينة ميكولايف الساحلية

القوات المسلحة تنظم مهرجانا للاحتفال بـ يومي الشهيد واليتيم

لطلاب نظام ابناؤنا في الخارج.. ننشر خطوات خوض الامتحان الالكتروني التجريبي غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب والفتنة أشد من القتل

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ