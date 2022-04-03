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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: التنسيق مع المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

حملات إفطار صائم
حملات إفطار صائم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على وجود تنسيق مستمر مع المجتمع المدني لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خصوصا في شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير الدعم للأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء.

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وفي هذا الصدد، استعرضت مؤسسة مصر الخير بمحافظة الاسكندرية تحت إشراف الدكتور أيمن أبوغالي المدير الإقليمي للمؤسسة بالإسكندرية أعمالها لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

وأوضحت المؤسسة أنه تم توزيع 300 سند عائلة، وسند العائلة يتكون من قسائم شراء مواد غذائية بمبلغ 1200 جنيه تكفي الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، ويستطيع المستحق التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية مثل منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظة.

وتقوم مؤسسة مصر الخير بتوزيع 30000 وجبة سحور بواقع 1000 وجبة يومياً على مدار شهر رمضان المبارك، و تضم الوجبة (علبة زبادي + بيضة مسلوقه + 150 جم فول مدمس + 125 جم جبنة بيضاء)، كما توزع 15000 وجبة إفطار بواقع 500 وجبة يومياً على مدار شهر رمضان المبارك وتشمل الوجبة عبارة عن ( 100 جم لحم + 200 جم أرز + 200 جم خضار  + ثمرة فاكهة + 3 حبات تمر + علبة عصير 200مم).

ومن المقرر أن يتم توزيع قسيمة شراء ملابس العيد بقيمة 250 جنيه للقسيمة الواحدة وذلك قبل عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى أكياس زكاة الفطر.

ويتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجمعيات الشريكة مع مؤسسة مصر الخير.

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