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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مايكروسوفت يزور منطقة الأهرامات ..صور

رئيس مايكروسوفت
رئيس مايكروسوفت

استقبلت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية برفقة أسرته، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة.

وقال أشرف محيي الدين، إن الزيارة شملت جولة عند منطقة الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول ولوحة الحلم، وقد أبدى السيد براد سميث إعجابه بطريقة نحت التمثال وكبر حجمه. 

كما انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما، وهناك حرص رئيس شركة مايكروسوفت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارته التي وصفها  بالفريدة والممتعه، معربًا عن سعادته بما شاهده من كنوز بالمنطقة الأثرية المتميزة.

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وزارة السياحة والآثار أهرامات الجيزة براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت مايكروسوفت الهرم

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