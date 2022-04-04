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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البركة اليوم الاثنين نحو 23.89جنيه للشراء و 24.02جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 23.89جنيه للشراء و 24.15جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين نحو 23.87جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الأهلى،مصر،التنمية الصناعية ) اليوم الاثنين نحو 23.86جنيه للشراء و 24.11جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 23.85جنيه للشراء 24.03جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأثنين نحو 23.85جنيه للشراء و 24.15جنيه للبيع
 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك أبوظبي التجاري اليوم الاثنين نحو 23.85جنيه للشراء و 24.11جنيه للبيع.
 

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي اليوم الاثنين نحو 23.85جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 23.85جنيه للشراء و 24.06جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري المصري العربي اليوم الأثنين نحو 23.84جنيه للشراء و 24.08جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك (الشركة المصرفية العربية الدولية ،الأهلي المتحد )اليوم الاثنين نحو 23.84جنيه للشراء و 24.09جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك بلوم اليوم الاثنين نحو 23.83جنيه للشراء و 24.08جنيه للبيع.
 

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدي اجريكول،العربي الافريقي الدولي،المشرق) اليوم الاثنين نحو 23.82جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( قناة السويس،التعمير والإسكان) اليوم الاثنين نحو 23.82جنيه للشراء و 24.08جنيه للبيع.
 

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني اليوم الاثنين نحو 23.82جنيه للشراء و 24.05جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( فيصل الإسلامي، البنك التجاري الدوليCIB،المصرف المتحد) اليوم الاثنين نحو 23.81جنيه للشراء و 24.05جنيه للبيع.
 

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك أبوظبي الأول اليوم الاثنين نحو 23.81جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين نحو 23.81جنيه للشراء و 24.04جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الأثنين نحو 23.79جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.
 

ويقدم بنكي  البركة و أبوظبي الاسلامي افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.89جنيه للشراء. 





 

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