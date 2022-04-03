أحمد عزمي: أشعر وكأني فزت باﻷوسكار عندما يكون آدم ابني راض عني

قال الفنان أحمد عزمي، إنه متعلق بإبنه آدم جدا ويمثل له الفرحة وعمره 13 سنة وعندما يكون راضي عنه يشعر وكأنه فاز بجائزة الأوسكار؛ لافتا إلى أنه اتفق مع زوجته الثانية على عدم الإنجاب.

وأضاف أحمد عزمي في لقاء تلفزيوني على قناة النهار في برنامج سابع سما؛ أن زوجته الثانية عندها أطفال قائلا: "أحب أربي آدم بمخمخة".

وأوضح أحمد عزمي، أن إبنه علم بما حدث معه وتفهم بعد شرح الأمر من جانب والدته، موضحا لأبنه كيفية إختيار الأصدقاء؛ مضيفا أن إبنة يراقب عصبيته ثم يطلب منه الهدوء؛ وابنه هو الذي يختار أماكن الخروج معا.

وأشار أحمد عزمي إلى أن أصدقاء إبنه لم يحاولوا مضايقته بعد تعرضه للأزمة لأن أهلهم يحبوا أدواره .