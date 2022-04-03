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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيتي كلوب تحتفل بيوم المحبة للأطفال في إستاد الفيوم الرياضي.. صور

يوم المحبة للاطفال
يوم المحبة للاطفال

احتفلت شركة سيتى كلوب لإدارة الأندية الرياضية في إستاد الفيوم الرياضي بيوم المحبة للأطفال  الجمعة الموافق4/1 بمشاركة العديد من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٥ إلى ١٦ عاما وسط أجواء يعمها البهجة والسرور .
 

وقد حرصت إدارة الاستاد بالفيوم  بإدارة العميد معتصم البطاوي مدير الاستاد بمشاركة الايتام  في يومهم ايمانا بالواجب الاجتماعي والديني والانساني .


من جانبها اكد العميد معتصم البطاوي على حرص شركة سيتي كلوب بقيادة العميد محمد مرجان رئيس جلس الإدارة على ضرورة تكريس الجهود المجتمعية والشبابية والهيئات الاقتصادية والرياضية فى مصر على  التكافل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال من اجل اسعادهم وضمان مستقبلا امن وسعيد  .

وتقدم العميد معتصم بكل الشكر والتقدير لمن ساهم فى رسم البهجه على وشوش اطفال المستقبل كل الشكر والتقدير لشركه واداره سيتي كلوب لإدارة الأندية الرياضية.

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