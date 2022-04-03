15 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى الهلال في صحوة متأخرة

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حل الهدوء على المباراة من ناحية الأهلي في البداية، واستطاع الهلال أن يصل لمنطقة جزاء المارد الأحمر ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة التاسعة بدأ الأهلي يكشر عن أنيابه ووصل لمرمى الهلال وشكل خطورة من عرضية رائعة مررها معلول ولكن استطاع الحارس أن يبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة العاشرة وصل الأهلي مرة أخرى لمرمى الهلال، ومرر هذه الهجمة الكرة كريم فؤاد من الجبهة اليمنى وصلت لأفشة الذي سددها ضعيفة وبعيدة عن مرمى حارس الفريق السوداني.

تشكيل الهلال..

المرمى: أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق

الوسط: صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم



تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.