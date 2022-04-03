نشرة أخبار العالم | أوكرانيا تتهم روسيا بجرائم حرب بعد مجزرة بوتشا.. وموسكو تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبزرها في التقرير التالي:

خالد بن سلمان: نأمل في التوصل إلى حل شامل في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنه يأمل أن تسهم المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى حل سياسي شامل.

الرئيس الأوكراني: لم نتلق ضمانات أمنية من أمريكا للتسوية مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم تتلق حتى الآن من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا.

روسيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الانتهاكات الإنسانية في بوتشا بأوكرانيا

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا بأوكرانيا.

العراق .. انفجار في الأنبار يخلف جرحى

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بوقوع انفجار في محطة الغاز بمنطقة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وزير خارجية إسرائيل يعلق على مجزرة بوتشا: إيذاء المدنيين جريمة حرب ندينها

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائيير لابيد، الأحد، الأحداث التي شهدتها مدينة بوتشا في أوكرانيا، واصفًا إياها بالمروعة.

نيوزويك: تسريبات مجهولة حول بيانات شخصية لـ120 ألف جندي روسي يقاتلون بأوكرانيا

زعمت مجموعة القرصنة الشهيرة anonymous يوم الأحد أنها سربت معلومات شخصية لـ 120 ألف جندي روسي يُزعم أنهم يقاتلون في أوكرانيا.

واشنطن: رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا مرهون بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.

بعد مجزرة بوتشا.. زيلينسكي يتوعد باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب

توعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب داخل بلاده، وذلك بعد المجزرة التي شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية السبت.

نقل 14 شخصا إلى المستشفى بعد قصف روسي لمدينة ميكولاييف الأوكرانية

قال فيتالي كيم الحاكم العسكري الإقليمي لمنطقة ميكولاييف إن ما مجموعه 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى في أعقاب قصف مدينة ميكولاييف.

أوكرانيا: روسيا أسوأ من داعش.. وجيشها يرتكب جرائم لا توصف

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأحد، إن روسيا أسوأ من داعش.

للمرة الأولى.. إقامة إفطار جماعي وصلاة التراويح في ميدان تايمز سكوير بنيويورك

تم إقامة إفطارًا جماعيا في شهر رمضان، للمرة الأولى في "تايمز سكوير"، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.