عاجل
للبيع في مزاد علني .. سيارة شرطة كلاسيكية فريدة من نوعها |صور أخبار التعليم ..بالأرقام .. ننشر تفاصيل زيادة مكافأة المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية 2022..خبير تربوي يوضح كيفية تنظيم وقت الدراسة والمذاكرة خلال شهر رمضان حبس شخص لاتهامه بسرقة حقيبة أموال من مواطن بالمقطم متضمنة مليوني طالب.. اتحاد المستثمرين يطالب باعتماد إستراتيجيته للتعليم المزدوج الاختيار 3 ملحمة وطنية لبطولات رجال الظل.. نواب: المسلسل أبرز صمود مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب في إفشال المخططات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | أوكرانيا تتهم روسيا بجرائم حرب بعد مجزرة بوتشا.. وموسكو تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبزرها في التقرير التالي:

خالد بن سلمان: نأمل في التوصل إلى حل شامل في اليمن
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنه يأمل  أن تسهم المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى حل سياسي شامل.

الرئيس الأوكراني: لم نتلق ضمانات أمنية من أمريكا للتسوية مع روسيا
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم تتلق حتى الآن من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا.

روسيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الانتهاكات الإنسانية في بوتشا بأوكرانيا
طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا بأوكرانيا.

العراق .. انفجار في الأنبار يخلف جرحى
أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بوقوع انفجار في محطة الغاز بمنطقة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وزير خارجية إسرائيل يعلق على مجزرة بوتشا: إيذاء المدنيين جريمة حرب ندينها
أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائيير لابيد، الأحد، الأحداث التي شهدتها مدينة بوتشا في أوكرانيا، واصفًا إياها بالمروعة.

نيوزويك: تسريبات مجهولة حول بيانات شخصية لـ120 ألف جندي روسي يقاتلون بأوكرانيا
زعمت مجموعة القرصنة الشهيرة anonymous يوم الأحد أنها سربت معلومات شخصية لـ 120 ألف جندي روسي يُزعم أنهم يقاتلون في أوكرانيا.

مستشار النمسا يطالب بتوضيحات كاملة بشأن ما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية

روسيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الانتهاكات الإنسانية في بوتشا بأوكرانيا

واشنطن: رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا مرهون بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.

بعد مجزرة بوتشا.. زيلينسكي يتوعد باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب
توعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب داخل بلاده، وذلك بعد المجزرة التي شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية السبت.

نقل 14 شخصا إلى المستشفى بعد قصف روسي لمدينة ميكولاييف الأوكرانية
قال فيتالي كيم الحاكم العسكري الإقليمي لمنطقة ميكولاييف إن ما مجموعه 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى في أعقاب قصف مدينة ميكولاييف.

أوكرانيا: روسيا أسوأ من داعش.. وجيشها يرتكب جرائم لا توصف
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأحد، إن روسيا أسوأ من داعش.

للمرة الأولى.. إقامة إفطار جماعي وصلاة التراويح في ميدان تايمز سكوير بنيويورك
تم إقامة إفطارًا جماعيا في شهر رمضان، للمرة الأولى في "تايمز سكوير"، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمريكا واشنطن داعش الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا بوتين بوتشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

مستشار النمسا يطالب بتوضيحات كاملة بشأن ما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية

روسيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الانتهاكات الإنسانية في بوتشا بأوكرانيا

ترشيحاتنا

الاختيار 3.. من هو الشيخ خلف المنيعي ودوره البطولي ضد الإرهاب؟

الكونفيدرالية.. بيراميدز يهزم زاناكو الزامبي بهدف قاتل ويؤكد صعوده لربع النهائي

مسلسل العائدون الحلقة2.. تنظيم داعش يكشف محمد فراج ومحاولات لقتله

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يفوز على الهلال ويتأهل رفقة صن داونز

تخليداََ لذكرى شهداء الأهلي.. حسين الشحات يسجل الهدف الأول في مرمى الهلال

خالد بن سلمان: نأمل في التوصل إلى حل شامل في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ