عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد عاجل من سيد عبد الحفيظ على أنباء تعاقد الأهلي مع بن شرقي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

شن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، هجوما حادا على التحكيم، قائلا :"التحكيم في أفريقيا ومصر غريب وغير مفهوم".

وأضاف سيد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، أن :"نعاني من الحكام وعدم وجود تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ويجب حل هذا الأمر في الدورات القادمة".

وواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "القلق حاليا من اسم الحكم قبل بداية المباريات وتعرضنا لأخطاء في الفترة الأخيرة صعبة وتحدد مستوى التنافس".

وتابع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "محمد عبد المنعم يقترب من التواجد في قائمة مباراة الاتحاد، أما ربيعة مازال امامه الوقت، وصلاح محسن يقترب، ونتعامل مع الإصابات الفترة الحالية".

واختتم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "لا يجب الحديث عن بن شرقي أو كهربا أو أي لاعب أخر لأننا في بداية الموسم وكل وقت له التوقيت الخاص به".

 

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي بن شرقي محمد عبد المنعم رامي ربيعه صلاح محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ: زيارة أسرة محمد عبد الوهاب درس للأجيال القادمة

ترشيحاتنا

رميناه في الترعة لحد ما طلعت روحه.. اعترافات قاتلي سائق توك توك الجيزة

شاهد | لحظة اسقاط مقاتلة روسية ثمنها 50 مليون دولار بسماء أوكرانيا

سيد عبد الحفيظ عن منافس ربع النهائي: حكم المباراة هو الأهم.. وهذا موقف هاني وعبد المنعم

نشرة المنوعات.. معلومات عن الشيخ خلف المنيعي الذي ظهر في الاختيار 3.. ومراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب

خبير اقتصادي يكشف اهتزاز عرش الدولار مقابل صعود اليوان الرقمي وعملات أخرى

المغرب 6:14م.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ثالث أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ