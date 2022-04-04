رد عاجل من سيد عبد الحفيظ على أنباء تعاقد الأهلي مع بن شرقي

شن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، هجوما حادا على التحكيم، قائلا :"التحكيم في أفريقيا ومصر غريب وغير مفهوم".

وأضاف سيد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، أن :"نعاني من الحكام وعدم وجود تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ويجب حل هذا الأمر في الدورات القادمة".

وواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "القلق حاليا من اسم الحكم قبل بداية المباريات وتعرضنا لأخطاء في الفترة الأخيرة صعبة وتحدد مستوى التنافس".

وتابع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "محمد عبد المنعم يقترب من التواجد في قائمة مباراة الاتحاد، أما ربيعة مازال امامه الوقت، وصلاح محسن يقترب، ونتعامل مع الإصابات الفترة الحالية".

واختتم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن "لا يجب الحديث عن بن شرقي أو كهربا أو أي لاعب أخر لأننا في بداية الموسم وكل وقت له التوقيت الخاص به".