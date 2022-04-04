توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية برأس غارب

شهد اليوم اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية مقدمة من شركة أمونت لطاقة الرياح بالتعاون مع مؤسسة الأورمان بعدد 1000 كرتونة مواد غذائية.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم .

وأضاف حامد بأن عملية التوزيع تمت تحت مظلة التضامن الاجتماعى بحضور الاستاذ شريف عمر مدير إدارة التضامن الاجتماعى وتم التوزيع طبقا للمسجلين بقواعد بيانات التضامن الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية.

وفى ذات السياق أكد رئيس المدينة على وصول الدعم لسكان منطقة عرب عايش بقرية الزعفرانة و توزيع عدد 70 كرتونة مواد غذائية ولحوم لأسر المنطقة