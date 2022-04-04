ضبط صاحب شركة صرافة يتاجر فى العملة بالتجمع الأول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.