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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ158 مليون دولار.. “سلوشنز” التابعة لـSTC السعودية تستحوذ على "جيزة للأنظمة"

جيزة للأنظمة
جيزة للأنظمة

استحوذت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”  التابعة لـSTC السعودية، على 89.49% من شركة جيزة للأنظمة، عبر اتفاقية شراء ملزمة بقيمة 158 مليون دولار.

تأتي الصفقة بعد أيام قليلة من اتفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مصر السيادي، حول استثمار 10 مليارات دولار في مصر في قطاعات: التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية.

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وأفادت “سلوشنز” التابعة لمجموعة ”STC” السعودية، في بيان أرسلته إلى البورصة السعودية أنها عينت شركة الأهلي المالية كمستشار مالي للصفقة.

ويكون العرض الملزم حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً، واتفق الأطراف على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقداً بالكامل.

تخضع الصفقة للموافقات الحكومية اللازمة في كل من السعودية ومصر، بما في ذلك من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، بحسب بيان سلوشنز.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة “بي إنفستمنتس” القابضة اليوم، موافقتها على العرض الملزم من “سلوشنز” للاستحواذ على كامل حصتها في “جيزة للأنظمة” البالغة 44.7% من خلال حصة غير مباشرة، تمثل حوالي 145 مليون دولار من إجمالي الصفقة.

قالت “سلوشنز”، إن هذا الاستحواذ يعد خطوة فعالة لتعزيز خطتها خارجياً والتوسع في خطوط أعمال جديدة بهدف تلبية احتياجات عملائها نحو تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في السعودية.

تعد شركة جيزة للأنظمة من الشركات العاملة في تقنية المعلومات وتقديم خدماتها ومنها تكامل الأنظمة والتطبيقات والتقنيات الناشئة، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة وغيرها، لخدمة عملائها في أكثر من 25 بلداً.

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