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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"مستقبل وطن" يتحرك في كافة المحافظات لدعم المواطنين بشهر رمضان

مستقبل وطن
مستقبل وطن

شهدت الأسابيع الماضية، الاستعدادات الأخيرة المكثفة والمتنوعة، لحزب مستقبل وطن بمناسبة حلول شهر رمضان، في كافة المحافظات، حيث نظم عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وأيضا استعداداً بحلول شهر رمضان المبارك، أبرزها:
• إقامة معارض "أهلاً رمضان" و "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار وياميش رمضان بأسعار مخفضة.
• توزيع عددا كبيرا من المساعدات العينية "السلع الغذائية" على المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
• إقامة منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في القري والنجوع بالمراكز.
• إقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة.
• توفير سيارات تجوب جميع الشوارع والميادين لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
• توفير سيارات تجوب القرى والنجوع بالمراكز لبيع الخضروات بأسعار مخفضة.
• إقامة معارض الأسرة المصرية رقم 43 الذي يضم جميع احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.
• انطلاق فعاليات مسابقات حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك
• ندوات دينية عن فضائل الاشهر الحرم وشهر رمضان المبارك.
• احتفاليات لتكريم الأمهات المثاليات والشهداء والعاملات في القطاع الحكومي والخاص والتمريض وتقديم الهدايا العينية وشهادات التقدير تقديراً لقصص كفاحهن.
• قوافل طبية مجانية شاملة جميع التخصصات وإجراء التحاليل والأشعة لهم.
• قوافل طبية للكشف عن أمراض الكبد.
• ندوات تثقيفية وقوافل طبية للسيدات للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. 
• فعاليات تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
• يواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.
• ملتقي توظيفي لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين حديثي التخرج وطلاب الجامعات.
• إقامة معارض للمصنوعات اليدوية المصرية لخلق جيل جديد من المصنعين.
• يواصل مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على محو الأمية وتعليم الكبار
• حملة لتشجير شوارع المدن.
• ندوة تثقيفية حول الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وضعاف السمع.
• جولات الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب لتفقد المعارض الغذائية المخفضة للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وجودتها وأسعارها.
• تنظيم يوم ترفيهي للأطفال لإدخال الفرحة والبهجة والبسمة على وجوهمم وتقديم الهدايا لهم.

وتستمر كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل حزب مستقبل وطن، في كافة المحافظات، طوال الفترة المقبلة، وخاصة شهر رمضان، للتخفيف عن كأهل المواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

مستقبل وطن مجلس النواب التربية والتعليم مصر المواطنين

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