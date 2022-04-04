دراسة: فيروس كورونا يسبب تلفًا بالدماغ.. تفاصيل

أظهرت دراسة أجريت على الرئيسيات المصابة بالفيروس أن مرض فيروس كورونا “كوفيد-19” قد يسبب تلفًا في الدماغ حتى في المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية خفيفة فقط.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أضافت فيه وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تسع علامات جديدة إلى القائمة الرسمية لأعراض كوفيد - بما في ذلك الآلام الجسدية وانسداد / سيلان الأنف والإسهال والتعب والصداع وفقدان الشهية والغثيان / المرض وضيق التنفس و التهاب الحلق. تنضم هذه الأعراض الرسمية الثلاثة الأصلية - السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك ، غالبًا ما تكون المضاعفات العصبية مثل الصداع والارتباك من بين الأعراض الأولى التي تظهر لـ كورونا SARS-CoV-2.

يمكن أن تثبت هذه العلامات أيضًا أنها الأكثر ثباتًا وشدة ، وتؤثر على الأشخاص بشكل عشوائي فيما يتعلق بعوامل مثل العمر وشدة المرض والظروف المتزامنة - ولكن لا يزال هناك الكثير من غير الواضح حول كيفية استهداف الفيروس للدماغ أثناء الإصابة.



أجريت الدراسة الجديدة من قبل عالمة المناعة وعالمة الأحياء الدقيقة الأستاذة تريسي فيشر من مركز تولين القومي لأبحاث الرئيسيات في لويزيانا وزملاؤها.

في ربيع عام 2020 ، في بداية جائحة الفيروس، بدأ البروفيسور فيشر بتحليل أنسجة المخ للعديد من قرود المكاك الريسوسية والقرود الخضراء الأفريقية التي أصيبت بفيروس SARS-CoV-2.

وجد الفريق دليلاً على وجود التهاب وإصابات شديدة في الدماغ في العينات ، بما في ذلك تلف الخلايا العصبية والموت ، وكلها تتوافق مع انخفاض تدفق الدم أو إمداد الدماغ بالأكسجين. كما لاحظوا علامات نزيف صغير في أنسجة المخ.



لكن ما فاجأ الباحثين هو أن هذه الأعراض ظهرت لدى الرئيسيات التي لم تُعاني من مرض تنفسي حاد بسبب الإصابة بكوفيد.