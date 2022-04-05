ارتفاع كبير في أسعار النفط مع تدهور الأوضاع في أوكرانيا

قفزت أسعار النفط بما يزيد عن 3٪ وسط قلق المستثمرين من نقص المعروض، حيث أدت زيادة وفيات المدنيين في أوكرانيا إلي تزايد الضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وحسب “رويترز” قفز خام برنت 3.14 دولار أو 3٪ ليستقر عند 107.53 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.01 دولار أو 4٪ ليستقر عند 103.28 دولار للبرميل.

وكان التداول متقلبًا حيث ارتفع كلا العقدين بعد أن انخفضا بأكثر من دولار واحد.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنصاره “سيشعرون بعواقب” الأحداث في بوتشا الأوكرانية، حيث تم العثور على مقبرة جماعية وجثث مقيدة.

وقال شولتس، إن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات ضد موسكو في الأيام المقبلة، رغم أن توقيت الحزمة الجديدة ومدى وصولها غير واضحين.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض عقوبات على النفط والفحم، مضيفًا أن هناك “أدلة واضحة تشير إلى ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب”.