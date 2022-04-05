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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يلقي خطابا أمام الاجتماع الطارئ لـ مجلس الأمن

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلقي كلمة أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال زيلينسكي خلال خطابه الليلي أمام الشعب الأوكراني إنه من مصلحة كييف إجراء تحقيق مفتوح وشفاف في القتل المزعوم للمدنيين في بوتشا.

وأضاف:"أود أن أؤكد أننا مهتمون بالتحقيق الأكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستعرف نتائجه وتشرح للمجتمع الدولي بأسره".

رئيس أوكرانيا: روسيا تشن حملة كاذبة لإخفاء جرائمها في ماريوبول

رئيس أوكرانيا: أكثر من 300 مدني تعرضوا للتعذيب والقتل في بوتشا

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بقتل وتعذيب أكثر من 300 مدني في مدينة بوتشا، حيث تم اكتشاف أدلة على جرائم حرب روسية مزعومة.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك معلومات عن أكثر من ثلاثمائة شخص قتلوا وعذبوا في بوتشا وحدها. من المحتمل أن تكون قائمة الضحايا أكبر بكثير عندما يتم فحص المدينة بأكملها. وهذه مدينة واحدة فقط”.

أوكرانيا مجلس الأمن زيلينسكي بوتين روسيا

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