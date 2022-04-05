رئيس أوكرانيا: روسيا تشن حملة كاذبة لإخفاء جرائمها في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تشن حملة كاذبة لإخفاء عمليات القتل الجماعي للمدنيين في مدينة ماريوبول، والتي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، “يجب أن ندرك أيضًا أنه بعد الكشف عن عمليات القتل الجماعي للمدنيين في منطقة كييف، قد يكون للمحتلين موقف مختلف تجاه جرائمهم في جزء آخر من بلدنا حيث أتوا. لقد بدأوا بالفعل حملة كاذبة لإخفاء ذنبهم في القتل الجماعي للمدنيين في ماريوبول”.

ووفقًا لزيلينسكي، ستحاول روسيا الآن إخفاء آثار جرائمها.

وقال: “لم يفعلوا هذا في بوتشا، عندما انسحبوا”.