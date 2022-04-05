بعد انسحاب روسيا.. العثور على جثث 5 مدنيين بينهم مسئول أوكراني وعائلته

قالت السلطات الأوكرانية، أمس الإثنين، إنه تم العثور على جثث خمسة مدنيين وأيديهم مقيدة في قرية موتيزين غربي العاصمة كييف، بما في ذلك جثث العمدة وزوجها وابنها.

وحسب “فرانس برس” فأن الشرطة الأوكرانية وجدت أربع جثث بما في ذلك جثة العمدة، نصف مدفونة في قبر في غابة الصنوبر المتاخمة لمنزلها في موتيزين.

وتم العثور على جثة خامسة في بئر صغير في الحديقة.

وبحسب ما ورد، كانت أيدي القتلى، ومن بينهم رجلين ليسا من عائلة العمدة، مقيدة خلف ظهورهم.

وقالت الشرطة إن “عمدة المدينة، أولجا سوخينكو، البالغة من العمر 50 عاما وزوجها وابنهما اختطفا على أيدي القوات الروسية في 24 مارس”.

وقال السكان المدينة، إن “العمدة وزوجها رفضا التعاون مع القوات الروسية”.

في 11 مارس، اختطفت القوات الروسية عمدة ميليتوبول في جنوب أوكرانيا، لكن أطلق سراحه بعد أيام قليلة.