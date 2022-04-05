وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ليس لها مكان في مجلس حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أنه لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، عن سعيها لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

ومن رومانيا، علقت توماس جرينفيلد، اليوم الاثنين، على الصور المروعة من مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلة: "بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا والدول الأوروبية والشركاء الآخرين في الأمم المتحدة، سنسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت: "تعتبر مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة وخطأ، ولهذا نعتقد أن الوقت حان لتصويت الأمم المتحدة على استبعادها".

ولفتت: "رسالتي إلى تلك البلدان الـ 140 التي وقفت معًا بشجاعة.. هذه الصور من بوتشا والدمار في جميع أنحاء أوكرانيا يتطلب منا الآن مطابقة أقوالنا بالأفعال".

وحسب تقارير “رويترز”، يمكن لأغلبية الثلثين من قبل المجلس ــ المكون من 193 عضوًا في نيويورك ــ تعليق عضوية دولة في المجلس بسبب استمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.