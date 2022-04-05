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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6365 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (6365) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6346) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (534) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (713) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة

وذاك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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