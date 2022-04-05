ضبط صاحب شركة سياحة ينصب على راغبي السفر للخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مواطنين ، مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية – أسيوط") بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم التسفير للخارج وتوفير فرص عمل لهما على خلاف الحقيقة .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (صاحب مكتب للسياحة بدون ترخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.